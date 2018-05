POL-PPMZ: Unfallflucht mit umgefahrenem Stoppschild

Gau-Bischofsheim (ots) - Am Freitagmorgen, zwischen 07:30 Uhr und 9 Uhr, fuhr ein bisher Unbekannter in der Steigstr. 1/ Ecke Langstr. in Gau-Bischofsheim gegen ein "Stopp"-Schild und die daneben befindliche Mauer. Beides wurde beschädigt. Beim Unfall dürfte merklicher Krach entstanden sein. Die Polizei bittet um Mitteilung, sollten sie etwas gehört oder beobachtet haben.

