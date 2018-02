POL-PPTR: Einfamilienhaus am helllichten Tag von Einbrecher aufgesucht

Irsch (Landkreis Trier-Saarburg) (ots) - Am Freitag, 23. Februar sind unbekannte Täter im Zeitraum 10.30 bis 15.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hubertusstraße eingestiegen. Die Täter haben nach ersten Ermittlungen während der Abwesenheit des Wohnungsinhabers zunächst eine Kellertür aufgebrochen und sind anschließend durch eine Zwischentür ins Wohnhaus gelangt. In den Räumlichkeiten wurden gezielt Schränke, Kommoden und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld gestohlen. Hinweise zu der Tat werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/997-2290.

