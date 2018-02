POL-PPTR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

B41 Höhe Parkplatz "Kladenbach" (ots) - Am Sonntagmorgen, 25. Februar 2018, um 04:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger auf der B 41, in Höhe des Parkplatzes "Kladenbach". Ein Pkw-Fahrer befuhr die B 41 in Fahrtrichtung Bundesautobahn. In Höhe des oben genannten Parkplatzes befand sich ein dunkel gekleideter Fußgänger, vermutlich in gleicher Richtung gehend, auf der Fahrbahn, wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Hierdurch wurde der Fußgänger schwer verletzt und später durch RTW ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht. Auch der Pkw-Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus nach Birkenfeld. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Derzeit sind noch keine direkt unbeteiligten Unfallzeugen bekannt. Die Polizei Birkenfeld bittet daher um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Unfallherganges unter der Tel.: 06782-9910.

