POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Fahrradstreife führt Kontrollen durch

Mainz (ots) - Die Fahrradstreife der Polizei Mainz hat erneut Kontrollen an örtlichen Schwerpunkten im Mainzer Straßenverkehr durchgeführt. Am Donnerstag, 03.05.2018, wurden in einem Zeitraum von 14:00 bis 20:00 Uhr insgesamt 27 Fahrzeugführer, insbesondere Radfahrer, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Insgesamt wurden 14 Verkehrsverstöße unterschiedlichster Ausrichtung geahndet.

