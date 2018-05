POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - 13-Jähriger stürzt mit ihrem Fahrrad

Mainz (ots) - Am Donnerstag, 03.05.2018, kommt gegen 07:45 Uhr ein 13-jähriger Radfahrer in Bereich der Weißliniengasse, vermutlich ohne Fremdeinwirkung, zu Sturz. Beim Befahren einer Bordsteinkante verliert der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrrad. Der 13-Jährige wird mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Erziehungsberechtigten können informiert werden.

