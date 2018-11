POL-PDMT: Singhofen - Einbruch in Einfamilienhaus ***Zeugen gesucht***

Singhofen (ots) - Am Samstag, 17.11.2018, zwischen 19:00 Uhr und 22:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Singhofen ein. Hierbei nutzen sie die Abwesenheit der Hauseigentümerin aus und entwendet letztlich diverse Wertgegenstände und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die in der vorgenannten Zeit Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Tatklärung beitragen können. Hinweise werden an Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell