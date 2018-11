POL-PDLD: Party eskaliert

Hatzenbühl (ots) - Am 10.11.2018, um kurz vor 02:00 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wörth zu einer privaten Feier gerufen, welche in einem Vereinsheim stattfand. Hier war es nach ersten Meldungen zu einer größeren Schlägerei gekommen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten ermitteln, dass sich unter die ca. 80 feiernden Personen noch 6 weitere ungeladene Gäste gemischt hatten um Streit zu suchen. Dieser eskalierte dann so, dass es vor dem Vereinsheim zu der gemeldeten größeren Schlägerei gekommen war. Die ungeladenen Gäste flohen vor dem Eintreffen der Polizei. Noch während die Beamten sich vor Ort befanden, bahnte sich unter den verbliebenen Feiernden erneut ein Streit an, welcher ebenfalls drohte in eine Schlägerei auszuufern. Aufgrund der teilweise aufgeheizten Stimmung musste die Party letztlich aufgelöst werden. Hierzu wurden weitere Funkstreifen aus den umliegenden Dienststellen eingesetzt. Erst mit deren Unterstützung konnte der Einsatz gegen 03.15 Uhr vor Ort beendet werden. Das Fazit der Party: mehrere Platzverweise, mehrere unterbundene Fahrtantritte wegen Alkohols, mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung und letztlich mindestens 5 leichtverletzte Person von denen sich eine in ambulante Behandlung begeben musste.

