POL-FR: Auseinandersetzung nach Streit an der Spielekonsole

Freiburg (ots) - Bereich: Landkreis Lörrach

Weil am Rhein, Stadtgebiet

In den frühen Morgenstunden des Sonntag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Weil am Rhein zu einer Auseinandersetzung unter drei Freunden, welche gemeinsam an der Spielekonsole zockten. Zunächst gerieten die Freunde untereinander in Streit, weil plötzlich zwei Handys fehlten. Als ein Spieler den anderen mit der Faust schlagen wollte, wehrte sich dieser mit einem CS-Gas gegen den Angreifer. Die Polizei ermittelt nun gegen die Zockerrunde wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

RH/RW u. Oß/FLZ

