POL-PPWP: Gestohlener Pkw an anderer Stelle aufgetaucht

Kaiserslautern (ots) - Der gestohlene Skoda Fabia ist wieder aufgetaucht. Der zur Fahndung ausgeschriebene Pkw wurde am Mittwoch in der Jägerstraße festgestellt. Der Wagen war dort verschlossen abgestellt. Von den unbefugten Benutzern fehlt bislang jede Spur.

Unbekannte Täter hatten am Dienstag zunächst in einem Fitnessstudio einen Spind aufgebrochen und daraus Geldbeutel und Schlüssel des Fahrzeughalters gestohlen (wir berichteten). Mit den Angaben auf den Ausweisdokumenten konnten sie den zum Schlüssel passenden Pkw an der Halteradresse ausfindig machen. Dort wurde der Wagen nachmittags zwischen 13 und 15 Uhr gestohlen.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer das Fahrzeug benutzt hat und wann es in der Jägerstraße abgestellt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. | cri

