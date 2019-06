Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Autofahrer muss rollendem Heuballen ausweichen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend griffen drei bislang unbekannte Jugendliche gefährlich in den Straßenverkehr ein. Gegen 21:55 Uhr rollten sie einen Heuballen von einem Feld auf die Südholzstraße. Der große Ballen nahm auf der abschüssigen Strecke sofort Fahrt auf und rollte in Richtung des Südwalls. Die Jugendlichen, die nicht näher beschrieben werden konnten, machten sich aus dem Staub. Ein 27-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg, der den Südholzweg bergauf fuhr, reagierte sofort. Zunächst wich er dem rollenden Ballen aus, um ihn dann mithilfe seines VW Golfs zu stoppen, so dass kein Sachschaden entstand. Hinweise auf die Identität der drei Jugendlichen nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell