Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nächtlicher Einbruch in Kiosk - Unbekannte stehlen Zigaretten

Neuss (ots)

Am Donnerstag (21.02.), gegen 06:15 Uhr, stellte ein Kioskinhaber den Einbruch in sein Ladenlokal an der Schillerstraße fest und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten offenbar in der Nacht mehrere Türen aufgehebelt und in erster Linie Zigaretten gestohlen. Der Tatzeitraum lag zwischen Mittwoch (20.02.), 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 6:15 Uhr.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Schillerstraße / Weingartstraße gemacht haben beziehungsweise Bewohner angrenzender Mehrfamilienhäuser, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

