Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelecfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend ereignete, verletzte sich der 27-jährige Fahrer eines Pedelecs schwer. Der Detmolder befuhr gegen 21 Uhr den kombinierten Rad-/Gehweg der Lemgoer Straße in die verkehrte Richtung. Zu der Zeit beabsichtigte der 18-jährige Fahrer eines VW das Tankstellengelände der JET-Tankstelle in Richtung Nordring zu verlassen. Auf dem Knotenpunkt der Zufahrt und des Rad-/Gehweges prallte der 27-Jährige gegen den VW und kam zu Fall. Anschließend musste er mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden, wo er stationär verblieb. Der Sachschaden blieb gering.

