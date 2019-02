POL-PDLU: Frankenthal - Verfolgungsfahrt

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal - Verfolgungsfahrt

Frankenthal

Am 15.02.2019 um 22:30 Uhr kommt es in Frankenthal zu einer Verfolgungsfahrt mit einem VW-Polo. Das Fahrzeug, welches die Mahlastraße in Frankenthal mit überhöhter Geschwindigkeit auffällt, soll einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Erblicken der Polizei, flüchtet der 37-jährige Fahrer. Die Verfolgung, bei welcher mehrere Passanten gefährdet werden, führt durch die Stadtmitte. In der Glockengasse kann der Fahrer letztlich gestellt werden. Der Fahrer steht zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln. In diesem Zusammenhang sollen sich die Passanten, welche gefährdet wurden bei der Polizei in Frankenthal melden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wird beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/3130

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

