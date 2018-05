POL-REK: 180504-2: Auto brannte - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend (04. Mai) hat gegen 23:50 Uhr ein Auto in der Königsberger Straße gebrannt.

Zeugen bemerkten aufsteigenden Rauch und ein Feuer an dem geparkten Fahrzeug. Sie verständigten die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Polizeibeamte stellten vor Ort erhebliche Schäden an dem Auto fest. Ein weiterer Wagen wies durch die große Hitzeeinwirkung ebenfalls Schäden auf. Ein Hinweisschild, welches an einem Laternenmast befestigt war, wurde leicht beschädigt. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (nh)

