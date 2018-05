POL-REK: 180503-4: Zeugen meldeten Exhibitionisten- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Zwei aufmerksame Zeugen haben am Mittwochabend (02. Mai) gegen 20:00 Uhr einen Mann beobachtet, wie dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sie riefen die Polizei, die ihn bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam behielt. Der Mann fiel einem Zeugen (58) auf der Verlängerung der Straße "Zum Hubertusbusch" auf. Der 26-Jährige hockte an einer Holzbrücke über den Neffelbach mit offener Hose. Eine weitere Zeugin (46) ging mit ihren Hunden an dem Mann vorbei und rief die Polizei. Zunächst entfernte sich der Mann. Die Polizisten trafen ihn auf seinem Fahrrad auf der Straße "Zum Hubertusbusch" an. Sie führten einen Alkoholvortest durch, der einen Wert von 2,62 Promille ergab. Seine Tat gab er gegenüber den Beamten zu. Sie nahmen den Mann bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam und leiteten Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung und des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell