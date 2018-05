POL-REK: 180503-5: Zwei Säuglinge und ihre Mütter bei Verkehrsunfall verletzt- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag (03. Mai) gegen 10:40 Uhr auf der Rosmarstraße in Höhe der Broichgasse über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg gefahren. Sie stieß gegen eine Baustellen-Absperrung sowie einen Bauzaun und erfasste zwei Mütter und deren Säuglinge. Ein Säugling wurde dabei lebensgefährlich verletzt, die vier weiteren Beteiligten nach derzeitigem Stand leicht. Die 76-Jährige kam mit ihrem Auto aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie geradeaus über die Straße auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dort stieß sie gegen ein Absperrgitter sowie ein Bauzaun-Element einer Baustelle. Dahinter gingen zwei Mütter (31/32) aus Frechen mit ihren beiden drei Monate alten Säuglingen in Kinderwagen auf dem Gehweg. Der Kinderwagen der 32-Jährigen geriet zwischen das Auto und den Bauzaun und wurde gegen eine Hauswand gedrückt. Das Mädchen wurde dabei lebensgefährlich verletzt und von den Einsatzkräften vor Ort reanimiert. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen und seine leicht verletzte Mutter in eine Klinik. Der zweite Kinderwagen stürzte bei dem Unfall durch das umstürzende Absperrgitter um. Dabei wurden die 31-jährige Mutter und deren Sohn leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die beiden und brachten sie ebenfalls in eine Klinik. Die Autofahrerin verletzte sich leicht. Sie kam zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Notfallseelsorger und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Die Polizei verständigte den Vater des schwer verletzten Mädchens. Die Beamten stellten das Auto der 76-Jährigen zur weiteren Untersuchung sicher. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wp)

