Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Parkrempler nicht gemeldet.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen parkte ein 66-jähriger Mann aus Detmold seinen braunen Ford auf dem Kundenparkplatz des "Edeka-Marktes" an der Felix-Fechenbach-Straße. Er stellte seinen Wagen dort, in der Nähe von Altglascontainern, zwischen zirka 9:30 Uhr und 11 Uhr ab. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Ford und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ihre Hinweise zu der Unfallflucht richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

