Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Straßenverkehrsgefährdung/Zeugenaufruf

Am 08. Mai 2019 fiel um 20.35 Uhr einer Zivilstreife der Polizei ein Lkw-Fahrer auf, der auf der B213 in Richtung Cloppenburg fuhr. Im Bereich der Ortsumgehung Lastrup überholte der 45-jährige Fahrer aus Nordhorn einen anderen Lkw trotz eines bestehenden Überholverbotes. Hierzu überfuhr er zunächst eine Sperrfläche und setzte anschließend in einem Kurvenbereich seine Fahrt über mehrere hundert Meter auf der zweispurigen Gegenfahrbahn in einem Kurvenbereich fort. Letztendlich brach er den Überholvorgang ab. Beide Lkw-Fahrer konnten wenig später kontrolliert und zum Sachverhalt befragt werden. Da unterschiedliche Aussagen vorliegen, wird der Fahrer eines grauen Seat Ibiza als Zeuge gesucht, der hinter den beiden Lkw fuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

