Garrel - Sachbeschädigung

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschmierten unbekannte Täter in der Zeit vom 30. April 2019, 00.00 Uhr, bis zum 01. Mai 2019, 23.59 Uhr, rund um den Wanderweg der Thülsfelder Talsperre, Hinweisschilder, Ruhebänke, einen Container und die Wand eines Toilettengebäudes. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/310) entgegen.

Löningen - Pkw beschädigt

Am 08. Mai 2019 warfen unbekannte Täter in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.40 Uhr Kieselsteine auf einen Ford Focus, der auf einem Parkplatz am Kirchplatz geparkt war. Hierbei wurden die Windschutzscheibe und die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Garrel - Kennzeichen von Anhängern entwendet

Zwischen Montag, 06. Mai 2019, 12.00 Uhr und Mittwoch, 08. Mai 2019, 09.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von zwei Anhängern jeweils die Kennzeichen CLP-LE 920 und CLP-SQ 411. Die beiden Anhänger waren auf Stellplätzen im Pappelweg geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 08. Mai 2019 kam es um 21.50 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland fuhr mit zwei Mitfahrerinnen im Alter von 51 und 46 Jahren in Richtung Ahlhorn und wollte nach links in den Höltinghauser Weg abbiegen. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender niederländischer Lkw-Fahrer zu spät und fuhr hinten auf. Hierdurch wurden die drei Frauen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. Mai 2019, kam es zwischen 14.45 und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren einen dort geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 400 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

