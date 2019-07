Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit im Bus eskaliert - Messer sichergestellt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Nachdem es in einem Bus am Samstagabend (06.07., 21.40 Uhr) zunächst zu einem Streit zwischen zwei 16-jährigen Jugendlichen und einem 46-jährigen Mann und seiner 50-jährigen Begleiterin gekommen ist, eskalierte der Streit nach dem Aussteigen aus dem Bus an der Gütersloher Straße in der Höhe Diekamp.

Die erste Sachverhaltsschilderung vor Ort ergab folgenden Hergang auf der Straße: Die 50-jährige drückte einen der jungen Männer gegen ein abgestelltes Auto, während ihr 46-jähriger Begleiter in Richtung des anderen 16-jährigen ein Messer in drohender Haltung erhob.

Nach kurzer Zeit ließen sie von den jungen Männern ab. Als die Polizei am Einsatzort erschien, flüchteten die Erwachsenen zunächst zu Fuß. Sie konnten schließlich gestellt und zu dem Sachverhalt befragt werden. Bei dem 46-Jährigen konnte ein Messer aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt. Beide alkoholisierten Personen erhielten jeweils einen Platzverweis.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell