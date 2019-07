Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Trulben (ots)

Am Mittwoch gegen 10:00 Uhr befuhr eine 54jährige Frau mit ihrem silberfarbenen VW Golf die L478 von Eppenbrunn kommend in Fahrtrichtung Trulben. In Höhe der Trulbermühle kam ihr in einer Rechtskurve ein schwarzer Pkw entgegen. Dieser geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass die linken Außenspiegel kollidierten und hierbei beschädigt wurden. Obwohl die 54jährige sofort anhielt, kehrte der Unfallverursacher nicht zur Unfallstelle zurück. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

