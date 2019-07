Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Von Fahrbahn abgekommen (52-0307)

Speyer (ots)

03.07.2019, 20:00 Uhr

Ein 20Jähriger aus Speyer befuhr mit einem Pkw Lotus die K2 aus Speyer in Richtung Otterstadt. In der Linkskurve im Bereich Reffenthal kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte dann mit mehreren dort auf der Grünfläche stehenden Verkehrszeichen. Der Fahrer als auch sein 18jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug und den beschädigten Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000EUR.

