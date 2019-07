Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Polizeieinsatz-

Frankenthal (ots)

Am 03.07.2019, gegen 09.00 Uhr, kommt es in der Schraderstraße zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem ein 31-jähriger aus Frankenthal gegenüber einem Gerichtsvollzieher gedroht hatte, dass alle Personen, welche in seine Wohnung wollten, sterben würden. Die entsprechende Wohnung wird zunächst durch die eingesetzten Kräfte von außen gesichert und es wird versucht, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Kurze Zeit später kommt der Mann dann freiwillig aus der Wohnung und kann durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden. Er wird zu hiesiger Dienststelle verbracht und zu dem Vorfall vernommen. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet und nachdem er sich auf der Dienststelle zusehends wieder beruhigt hat, wird er freien Fuß entlassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

