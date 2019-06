Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddieb festgenommen (05/2106)

Speyer (ots)

20.06.2019, 23:59 Uhr

Eine 43-jährige Zeugin meldete der Polizei, dass aktuell am Hauptbahnhof ein Fahrrad entwendet werde. Der Dieb entferne sich auf einem weiteren Fahrrad fahrend in Richtung Postplatz und führe das entwendete Rad neben sich her. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung der 18-jährige männliche Täter in der Wormser Landstraße fahrend ohne zweites Rad festgestellt werden. Das von ihm bei Antreffen benutzte Rad habe er angeblich im Laufe des Tages in einem Gebüsch gefunden. Den Diebstahl bestritt er. Allerdings konnte bei der Durchsuchung seiner Person das von der Zeugin beschriebene und verwendete Werkzeug aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu dem Verbleib des entwendeten Fahrrads sowie zu dem Eigentümer des vom Täter benutzten Rades dauern an.

