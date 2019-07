Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Alleinunfall mit leichtverletzter Person-

Frankenthal (ots)

Am 03.07.2019, gegen 04.15 Uhr, befährt ein 35-jähriger Mann aus Speyer die Beindersheimer Straße mit seinem Pkw Skoda Fabia. In Höhe der Hausnummer 59 kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem sich dort befindlichen Baum. Vor Ort kann durch die eingesetzten Beamten bei dem Fahrzeugführer kein Einfluss von Alkohol oder Drogen festgestellt werden. Er selbst gibt an, dass er möglicherweise einem Sekundenschlaf erlegen ist. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Mann wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Der abgebrochene Baum wird durch die hinzugerufene Feuerwehr entfernt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Sekundenschlaf gefährdet nicht nur Sie sondern auch andere. Machen sie rechtzeitig und genügend Pausen, um solche Situationen zu vermeiden. Wir weisen zudem daraufhin, dass bei einem Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf der Tatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs erfüllt sein kann. Hier droht eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

