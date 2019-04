Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Krankenhaus (54-0804)

Speyer (ots)

08.04.2019, 15:00 - 17:00 Uhr

Ein 65jähriger Patient des Diakonissenkrankenhauses Speyer meldet den Diebstahl seines Smartphones (Wert ca. 180 EUR) sowie seines Führerscheins, seines Personalausweises und eines Mitgliedsausweises. Die entwendeten Gegenstände befanden sich im Tatzeitraum in der unverschlossenen Nachttischschublade seines Patientenzimmers. Täterhinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Seitens der Polizei ergeht der Hinweis, dass Patienten und Besucher vor diesem Hintergrund auch bei lediglich kurzer Abwesenheit aus den Patientenzimmern keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in den Zimmern zurücklassen sollten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell