POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfälle mit Flucht (33 und 59-0804)

05.04.2019 - 08.04.2019, 09:00 - 15:00 Uhr Eine unfallflüchtige Verkehrsteilnehmerin streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Im Erlich ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden VW Polo. An diesem entstand Sachschaden i.H.v. ca. 1000EUR. Anschließend hinterließ die Verursacherin einen Zettel mit ihrer Telefonnummer an der Windschutzscheibe des Unfallgegners und entfernte sich von der Unfallstelle.

08.04.2019, 15:33 Uhr Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Weißdornweg. Hier streifte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Ford Galaxy, wodurch dessen Spiegelhalterung beschädigt wurde (Sachschaden ca. 350EUR). Der Verursacher hinterließ danach eine Visitenkarte am beschädigten Fahrzeug mit dem Hinweis, dass er trotz Nachforschungen in der Nachbarschaft den Halter des beschädigten Fahrzeugs nicht ausfindig machen konnte.

Seitens der Polizei Speyer ergeht in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass man seinen Pflichten als Unfallverursacher mit der Hinterlassung solcher Nachrichten am unfallgegnerischen Fahrzeug nicht ausreichend Genüge getan hat und mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle rechnen muss. Um dies zu vermeiden, sollte in solchen Fällen stets eine umgehende Meldung an die Polizei durch den Unfallverursacher erfolgen.

