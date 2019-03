Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Hochwertigen Wagen entwendet

Velen (ots)

Auf einen hochwertigen BMW 530d Touring hatten es Autodiebe in der Nacht zum Montag in Velen-Ramsdorf abgesehen. Das schwarz lackierte Fahrzeug hatte auf einem Grundstück an der Straße Bleke gestanden. Die Diebe haben nach ersten Erkenntnissen vermutlich das Signal des Keyless-Start-Systems verstärkt, um an das Fahrzeug zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Bei Autos, die mit "Keyless Go System" ausgestattet sind, können Autodiebe das Funksignal des Schlüssels mit technischen Hilfsmitteln verlängern und somit auch Fahrzeuge öffnen und starten, ohne den Schlüssel tatsächlich zu haben. Es reicht aus, wenn der Schlüssel sich in einem gewissen Abstand zum Fahrzeug befindet. Der Schlüssel kann hierbei also auch im Haus liegen. Die Polizei rät: Wenn keine Garage vorhanden ist, deponieren Sie den Schlüssel im Haus möglichst weit weg von der Haustür bzw. vom Fenster. Wenn möglich, nutzen Sie einen Schlüsseltresor, der die Funkwellen abschirmt. Nicht schön aber simpel: Auch mehrere Lagen Alufolie können das Funksignal tatsächlich abschirmen. Wenn Sie also den Autoschlüssel zuhause in Alufolie aufbewahren, ist zumindest diese Art des Diebstahls eher nicht möglich.

