Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 01.03.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: PKW zerkratzt, Zeugen gesucht

Ort: Üdersdorf, Löhstraße

Zeit: 27.02.2019, 17.00 Uhr bis 28.02.2019, 08.15 Uhr

Eine Autofahrerin stellte ihr Fahrzeug am Mittwochnachmittag in der Löhstraße ab. Am folgenden Morgen entdeckte sie eine Beschädigung am PKW, die am Vortag noch nicht angebracht war. Unbekannte Täter hatten unter Verwendung eines spitzen Gegenstandes einen Kratzer auf der Beifahrerseite von ca. 150 cm verursacht. An der Fahrerseite wurde der Lack auf 15 cm beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Daun entgegen, 06592-96260

Ereignis: Diebe stehlen Rasenmäher

Ort: Densborn, Hauptstraße

Zeit: 24.02.2019, 14.30 Uhr bis 25.02.2019, 09.30 Uhr

Ein Mann aus Densborn zeigte am 28.02.2019 den Diebstahl eines Honda Rasenmäher, älteres Baujahr, bei der Polizei in Gerolstein an. Der oder die Täter mussten ein verschlossenes Garagentor gewaltsam öffnen, um hierdurch an den Abstellort des Gerätes zu gelangen. Der Zeitwert des Rasenmähers dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gerolstein, 06591/95260.

Ereignis: Anbau brennt nieder, Wohnhaus beschädigt

Ort: Deudesfeld, Wiesental

Zeit: 28.02.2019, 13.20 Uhr

Am Weiberdonnerstag mussten gleich mehrere Feuerwehren zu einem gemeldeten Gebäudebrand in Deudesfeld ausrücken. Dort war aus noch ungeklärter Ursache der Holzanbau eines Wohnhauses in Brand geraten. Dank des schnellen Eingreifens der Wehrleute, konnte größerer Schaden am Wohnhaus verhindert werden. Das Gebälk des Dachstuhls wurde in überschaubarem Maße beschädigt, der Holzpavillon brannte jedoch gänzlich nieder. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Deudesfeld, Meisburg, Schutz, Wallenborn und Daun halfen bei der Brandbekämpfung.

Markus Otten Polizeiinspektion Daun Mainzer Straße 19

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



