Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Motorradfahrer stürzt

Vreden (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Ahaus die Kreisstraße 24 von Stadtlohn kommend in Richtung Vreden. Gegen 15.55 Uhr verlor er am Ende einer S-Kurve die Kontrolle, rutschte an der Leitplanke entlang und stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Stadtlohner Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell