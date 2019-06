Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Sachbeschädigung an der Sozialstation

Mudersbach (ots)

Sachbeschädigung in 57555 Mudersbach, Koblenzer Straße 45

In der Nacht zum 14.06.2019 wurde in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr vor den Räumen der örtlichen Sozialstation in Mudersbach, Koblenzer Straße 45, ein Buxbaum aus einem auf dem Gehweg befindlichen Blumentopf herausgerissen. Der Plastik - Blumentopf wurde mitgenommen, der massive Übertopf verblieb vor Ort.

Es wird um Zeugenhinweise gebeten, die womöglich aufgrund des verursachten Lärm Feststellungen im Tatzeitraum gemacht haben und Hinweise auf Personen geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



