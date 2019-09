Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter Täter entwendet einen Pkw - Fahrzeug wurde kurze Zeit später verunfallt aufgefunden

Am Donnerstag, den 26.09.2019 Uhr, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven gegen 20:51 Uhr Kenntnis von einem Pkw Diebstahl, der sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Posener Straße ereignet haben soll. Vorausgegangen war der Diebstahl einer Jacke aus den Räumlichkeiten des Marktes, die u.a. den Schlüssel des entwendeten schwarzen Pkw der Marke Opel, Typ Meriva, Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven, beinhaltete. Die Geschädigte hatte die Jacke zuletzt gegen 20:00 Uhr gesehen. Gegen 21:48 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Memeler Straße. Vor Ort stellte die Beamten am Straßenrand parkend das entwendete Fahrzeug fest, das an der Frontstoßstange Beschädigungen aufwies. Das vor dem Pkw parkende Fahrzeug wies Schäden an der Heckstoßstange auf, so dass die Spurenlage auf einen Zusammenstoß hindeutete. Außer des Meldenden wurden vor Ort keine weiteren Personen angetroffen. Täterhinweise liegen nicht vor, so dass die Polizei im Rahmen der Ermittlungen um Mithilfe der Bevölkerung bittet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

