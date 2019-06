Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, PKW-Aufbruch

Saerbeck (ots)

Auf dem Parkplatz am Badesee in Saerbeck ist am Montagvormittag (17.06.2019) ein Auto aufgebrochen worden. Die geschädigte PKW-Fahrerin hatte den gelben VW mit Münsteraner Kennzeichen gegen 10.00 Uhr dort abgestellt. Wie sie später bemerkte, hatte sie ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz vergessen. Die Folge zeigte sich gegen 12.00 Uhr, als sie zurückkehrte. Ein unbekannter Dieb hatte die günstige Gelegenheit offenbar gesehen. Er schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendete die Tasche. In dieser befanden sich etwas Bargeld und persönliche Papiere. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell