Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/ Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Coesfeld (ots)

Einen Wohnungseinbrecher haben Polizisten in der Nacht zum Donnerstag (25. Juli) gegen 2 Uhr auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Der Mann war in ein Haus an der Münsterstraße in Appelhülsen eingestiegen nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte. Die Beamten nahmen ihn zur Identitätsfeststellung und zur Prüfung weiterer Haftgründe mit zur Polizeiwache Dülmen. Der Mann, ein 26-Jähriger aus Münster, sitzt jetzt im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. Eine Zeugin hatte den Mann beobachtet und die Polizei alarmiert. Als der Münsteraner die Polizisten sah, sprang er aus einem Fernster und versuchte, wegzulaufen - was ihm nicht gelang. In der Nähe wurde ein Auto entdeckt, das auf den 26-Jährigen zugelassen ist. Im Wagen saß eine Bekannte des Mannes. Auch sie wurde vorläufig festgenommen.

