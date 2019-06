Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht- A 8- Überleitung L600 Fahrtrichtung Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019, um 17.55 Uhr verlor ein Lkw auf der A 8 an der Überlei-tung zur L 600 in Fahrtrichtung Pirmasens ein Vierkantrohr. Ein nachfolgender Pkw erkannte die Gefahr zu spät und fuhr darüber. Hierbei beschädigte er sich ein Vorder-rad und kam auf dem Seitenstreifen zum stehen. Ein Zeuge will beobachtet haben, dass es sich bei dem Lkw um eine rote Sattelzugmaschine mit rotem Auflieger gehan-delt haben soll. Der Lkw hätte ebenfalls kurz angehalten; wäre dann aber dennoch weitergefahren.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

