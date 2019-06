Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metall-Diebstahl in Clausen

Clausen (ots)

Im Rahmen einer Hausentrümpelung hatte ein Geschädigter Metall-/Mischschrott in Clausen, in der Hauptstraße neben seinem Haus auf dem Grundstück abgelegt. Durch Nachbarn wurde beobachtet, dass am Freitag, 21.06.2019, gegen 13.15 Uhr ein weißer Lkw mit großer Ladefläche und "LD"-Kennzeichen (Landau i. d. Pfalz), besetzt mit zwei Männern, in den Hof des Anwesens fuhr, den Schrott aufluden und wegfuhren. Weiterführende Täterwahrnehmungen, insbesondere Angaben zu dem vollständigen Lkw-Kennzeichen bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270.

