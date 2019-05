Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Jagdhochsitz verunreinigt - Zeugen gesucht

Oberweis (ots)

In den vergangenen Wochen sind mehrere Hochsitze im Bereich des Oberweiser Jagdbezirkes mit Parfüm verunreinigt worden, sodass sich das Wild fernhält. Weiterhin wurden in einem Privatweg im Jagdbezirk mehrere Schrauben in den Fahrspuren versenkt. Dies führte zu Defekten an mehreren Fahrzeugen. Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

