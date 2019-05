Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalen unterwegs

Bitburg (ots)

In der Nacht vom Freitag, 03.05.2019, auf Samstag, 04.05.2019, wurde die öffentliche Toilettenanlage auf dem Bedaplatz in Bitburg von unbekannten Tätern verwüstet. Aus dem zur Toilettenanlage gehörenden Beet wurden einige Pflanzen herausgerissen, im Treppenhaus verteilt und in die unterirdisch angelegte WC-Anlage im Bereich des Herren WC geworfen. Die Urinale wurden damit verstopft. Weiterhin wurde eine Toilette mit dem Inhalt eines Müllsackes verstopft. Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

