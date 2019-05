Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gullideckel ausgehoben

Bitburg (ots)

Am Samstag, 04.05.2019, meldete ein Verkehrsteilnehmer um 02.53 Uhr zwei ausgehobene Gullideckel in der Hubert-Prim-Straße in Bitburg. Beide Deckel wurden mittig auf die Fahrbahn gelegt. Nach Anzeigenaufnahme wurden die Deckel durch die Streife wieder eingesetzt. Hinweise auf die Verursacher der Gefahrenstelle bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

