Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

In Sehlem vor dem Bürgerhaus wurde am Freitag, den 03.05.2019 in der Zeit von 16:45 Uhr - 17:30 Uhr ein dort angestellter PKW, BMW beschädigt. Bislang unbekannte Täter haben mittels einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des rot-braunen BMW über die gesamte Fahrerseite zerkratzt. Es ist ein Schaden von ca. 4500 Euro entstanden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder zur fraglichen Zeit Personen gesehen haben, die sich an den vor der Bürgerhalle abgestellten Fahrzeugen aufhielten, werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, Tel: 06571/926-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell