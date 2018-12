POL-PDTR: Stromverteilerkasten in Birkenfeld entwendet

Birkenfeld (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 06./07.12.18 wurde in Birkenfeld, Kirchplatz (Weihnachtsmarkt) ein weißgrauer Stromverteilerkasten (100x130 cm)mit Standvorrichtung entwendet. Der Schaden beläuft sich auch 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld ( Tel.: 06782 / 991-0 oder 991-34).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 / 991-0

www.polizei.birkenfeld@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.polizei.birkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell