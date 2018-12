POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Baumholder, Zufahrt zum Wetzel Gate (ots) - Am 07.12.2018 um 23:45 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter US Soldat mit seinem Pkw die Strecke zwischen der Ausfahrt des Wetzel Gates in Richtung Berschweilerstraße. Nachdem der die Ausfahrt passiert hatte, kam er am Ende einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Laternenmast. Am Mast und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Soldat wurde nach Abschluss der Maßnahmen der MP überstellt.

