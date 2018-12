POL-PDTR: Illegale Abfallbeseitigung

L169 - Niederalben / Baumholder, Höhe Stationskilometer 5,2 (ots) - Am 08.12.2018 gegen 08:45 Uhr wurde eine illegale Abfallbeseitigung in Form von Sperrmüll festgestellt. In Höhe von Stationskilometer 5,2 wurde durch Unbekannte eine größere Menge Sperrmüll, teilweise in gelben Säcken, abgelagert. Nach Spurenlage dürfte der Verursacher hierzu zwei Ladungen, vermutlich mit einem Anhänger, abgeladen haben. Hinweise nimmt die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 entgegen.

