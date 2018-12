POL-PDTR: Hinweis auf Einbrecher in Schweich

Trier (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, vor 10.30 Uhr, kam es ich Schweich, Markus-Konder-Straße, zu einem versuchten Einbruch. Zwei Täterinnen wurden beobachtet, als sie eine Terrassentür zu einem Wintergarten aufzudrücken versuchten. Als dies nicht gelang, entfernten sie sich vom Tatort. Sie wurden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, lange schwarze Haare. An diesem Tag trug eine der beiden Frauen eine weiße, die andere eine schwarze Jacke. Ein Nachbar konnte in diesem Zusammenhang einen älteren, blauen VW Polo mit Saarbrücker Zulassung erkennen. Bei einem ähnlichen gelagerten Fall in Kordel am 01.12.2018 wurden ebenfalls zwei junge Frauen gesehen, die nach einem Einbruch in einen blauen Polo mit SB-Kennzeichen eingestiegen waren und flüchteten.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schweich.

