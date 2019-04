Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Lösen von Radschrauben

Westerburg (ots)

Im Zeitraum 05.04.19, 17.00 Uhr, bis 06.04.19, 07.45 Uhr, lösten unbekannte(r) Täter an einem in der Königsberger Straße in Westerburg abgestellten Pkw mehrere Radschrauben. Der Umstand konnte glücklicherweise rechtzeitig festgestellt werden, sodass kein weiterer Schaden eingetreten ist. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Westerburg (02663-98050).

