Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Briedel (ots)

Sachbeschädigung an Pkw in Briedel

In der Nacht zum Sa., 04.05.2019, wurde in Briedel, Sündstr., eine Seitenscheibe an einem geparkten Pkw eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei Zell unter: Tel. 06542-98670 od. E-Mail: pizell@polizei.rlp.de

