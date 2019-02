Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Frankenthaler Straße

Ludwigshafen (ots)

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankenthaler Straße drangen zwischen dem 09.02.2019 (21 Uhr) und dem 10.02.2019 (10 Uhr) bislang Unbekannte ein. Es gelang den Tätern ein Handy sowie Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags zu klauen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell