Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Kiosk

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 09.02.2019 kam es in der Berliner Straße 20, 67059 Ludwigshafen am Rhein, im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in das dort befindliche Kiosk. Über die Zugangstür gelangte bislang unbekannter Täter in den Innenraum und entwendete u.a. diverse Zigarettenstangen im Wert von 1600 EUR. Ebenfalls wurden elektronische Kleingeräte entwendet. Wer Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben kann, wird gebeten diese der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 mitzuteilen.

