Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Diebstahl aus verschlossenem Pkw

Ludwigshafen (ots)

Am 08.02.2019 kam es tagsüber zwischen 10:45 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw. Das Fahrzeug war in der Wachenheimer Straße Höhe 46, 67067 Ludwigshafen geparkt. Durch einen unbekannten Täter wurde zunächst die Scheibe der verschlossenen Beifahrertür eingeschlagen und durch diese die Tasche aus dem Fahrzeug entwendet. Offenbar ohne verwertbaren Inhalt wurde die Tasche im weiteren Verlauf durch einen Bürger in einem Gebüsch im näheren Umfeld aufgefunden. Wer Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben kann, wird gebeten diese der Kriminalinspektion Ludwigshafen unter Tel.: 0621 / 963-2773 mitzuteilen.

