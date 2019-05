Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen Bullayer Bahnhof

Bullay (ots)

Sachbeschädigungen im Bereich des Bullayer Bahnhofes

In der Nacht vom Freitag, dem 03.05.19 auf Samstag, dem 04.05.19 zwischen 21 Uhr und 07 Uhr wurde im Bereich des Bullayer Bahnhofes bei einem geparkten Gelenkbus durch bislang unbekannte Täter der Glaseinsatz der hinteren Tür zerstört. Außerdem gelangten die Unbekannten in einen weiteren Bus und rissen dort zwei Nothämmer ab. Im Bereich des dortigen PKW-Parkplatzes wurde bei einem grauen Opel Corsa die Seitenscheibe der Beifahrertür mit Steinen eingeworfen. Die Täter durchsuchten den PKW offensichtlich vergeblich nach wertvollen Gegenständen. Auf dem gesamten Gelände des Busbahnhofes konnten zahlreiche leere Bierflaschen und Glasscherben festgestellt werden. Zeugen gaben an, dass sie in der fraglichen Zeit eine Gruppe von ca. 10-15 Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren zur Tatzeit im Bereich des Bullayer Bahnhofes mit zwei Bollerwagen, beladen mit Bierkisten, gesehen haben. Weiter Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell(Tel.: 06542-9867-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell